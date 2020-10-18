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Kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü

Ordu'da, sollama yaptığı öne sürülen Mustafa T'nin kontrolünden çıkan kamyon, kaldırımdaki Cevat Ağcık (36) ile aydınlatma direğine çarptı. Kazada Ağcık yaşamını yitirirken, yaralanan Mustafa T. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ağcık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastahanesi Adli Tıp morguna götürüldü.

DHA18 Ekim 2020 Pazar 13:56 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 13:56
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Kaza, saat 07.30 sıralarında, Akkuş- Niksar Caddesi'nde meydana geldi. Akkuş yönüne giden ve sollama yaptığı ileri sürülen Mustafa T. yönetimindeki 52 K 5765 plakalı kamyon, iddiaya göre, başka araca çarptı. Mustafa T.'nin kontrolünden çıkan kamyon, kaldırıma çıkarak, önce burada yürüyen Cevat Ağcık'a ardından aydınlatma direğine çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ağcık'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Cevat Ağcık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastahanesi Adli Tıp morguna götürüldü. Kazada yaralanan sürücü Mustafa T. de tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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