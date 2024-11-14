Kaldırımda yürürken arabanın altında kalarak hayatını kaybeden hemşire için cenaze töreni düzenlendi

İstasyon Mahallesi'nde bulunan İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfındaki cenaze törenine, Ayyıldız'ın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

Atakent Mahallesi Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünkü kazada hem bir mahalle sakinini hem de uzun zamandır sağlık ocağında çalışan bir sağlık emekçisini kaybettiklerini söyledi.



Yeşilırmak, ''Bu kadar geniş bir caddede, bu kadar rahat bir yolda böyle bir kazanın meydana gelmesi, üzerinde durulması, soruşturulması gereken bir durum diye düşünüyoruz.'' dedi.

Şengül Ayyıldız'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine götürüldü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S, kontrolünü kaybettiği araçla kaldırıma çıkarak, Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan 55 yaşındaki Şengül Ayyıldız'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ayyıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.