İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2476
  • EURO
    37,1686
  • ALTIN
    2977.53
  • BIST100
    9002.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaldırımda yürürken saniyelerle ölümden kurtuldu
Güncel

Kaldırımda yürürken saniyelerle ölümden kurtuldu

Hatay'da fren sisteminde arıza oluşan iş makinesinin ortalığı savaş alanına çevirdiği kazaya ait ortaya çıkan görüntüde, kaldırımda yürüyen vatandaşların ölümden saniyelerle kurtulduğu görüldü.

IHA18 Ekim 2024 Cuma 09:06 - Güncelleme:
Kaldırımda yürürken saniyelerle ölümden kurtuldu
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşanan kazada, fren sisteminde arıza oluşan kepçe, 7 araca çarpmış ve kazada 8 kişi yaralanmıştı. Feci kazaya ait çevredeki iş yerinde yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde, fren sisteminde arıza oluşan kepçenin önüne kattığı araçları duvarla birleştirdiği görüldü. Kepçenin duvara çarpmasından bir kaç saniye önce kaldırımda yürüyen vatandaşların da kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yeni görüntü facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

  • fren arızası
  • kaza görüntüleri
  • ölümden kurtulma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.