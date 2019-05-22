Kaldırımda yürüyen yayalara at çarptı
Çin´de başıboş şekilde yayaların yürüdüğü yolda koşan bir at, 3 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- DHA
Olay, Çin´in Anhui bölgesinde bulunan Huangshan şehrinde meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, başıboş beyaz bir atın yayaların kullandığı bir yolda koştuğu ve insanlara çarptığı görüldü.
Yerel medya, nereden geldiği belli olmayan atın, çarptığı 3 kişiyi yaraladığını; yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıklarını duyurdu. Başıboş at, polis tarafından vurularak öldürüldüğü; polisin, yaşanan olaya dair inceleme başlattığı belirtildi
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