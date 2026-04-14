İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7262
  • EURO
    52,8426
  • ALTIN
    6920.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Kaldırımdaki 2 öğrenciyi ezdi geçti! Cani sürücünün kaçışı kamerada
Güncel

Kaldırımdaki 2 öğrenciyi ezdi geçti! Cani sürücünün kaçışı kamerada

Diyarbakır'ın Ergani ilçesince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen 2 öğrenciye çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AA14 Nisan 2026 Salı 17:19
ABONE OL

M.M.C'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dicle Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen öğrenciler Muhammed Ali K. (17) ve Ahmet Çınar Ü'ye (11), ardından ağaçlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Ali K, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Çınar Ü. de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Muhammed Ali K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İŞTE DEHŞET ANLARI

Kazanın yaşandığı bölgede esnaf Ercan Kaya, AA muhabirine, sabah saatlerinde iş yerinde bulunduğu sırada kazanın olduğunu belirterek, "Dışarıya koştum, baktım araç kaldırımın üstünde. İki çocuğa çarpmış. Sağlık ekibi ve polisi aradık. Bölgede sabah saatlerinde okula giden çok sayıda öğrenci var." ifadesini kullandı.

Esnaf Erdi Yoldaş da kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Allah yaralılara şifa versin." dedi.

  • Ergani kaza
  • öğrenci çarpma
  • sürücü kaçış

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.