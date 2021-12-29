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Kalede göçük oluştu! 200 metrelik kaçak tünel ortaya çıktı

Niğde Kalesi'nin avlusunda meydana gelen göçük, kaçak kazı amacıyla açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki tüneli ortaya çıkardı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:03
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Alınan bilgiye göre, Niğde Kalesi'ni ziyaret eden R.U. (46), avluda gezdiği sırada yarım metre yarıçapında oluşan göçük nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Yetkililerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, indirdikleri merdivenle kadını bulunduğu yerden çıkardı.

R.U, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kale surlarının dışındaki metruk evin içinden kalenin altına doğru yaklaşık 200 metrelik tünel kazıldığını tespit etti. Ekipler, metruk evde ve tünelde inceleme yaptı.

R.U'nun polise verdiği ifadesinde, düştüğü yerde iki kişinin olduğunu ve kendisini görünce kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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