Kalem suikast silahı çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Motorize Yunus Timleri, olayların önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmalarında merkez Toroslar ilçesinde şüpheli bir araç belirlenip durduruldu.

Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet kalem tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler M.N. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.N. tutuklandı, diğeri serbest kaldı.