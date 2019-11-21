Kalem tutan eller şimdi silah tutuyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde başlattığı ‘evlat nöbeti’n 80’inci gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla umutlu bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşacağı günü iple çekiyor. Ağrı’dan gelen ve bırakacak kimsesi olmadığı için bir buçuk yaşındaki kızı Asmin’i de yanında getiren Süheyla Demir, “Çocuklarımız için burada 79 yıl da bekleriz. Evimizi barkımızı bırakıp burada oturuyoruz. Çocuklarımızı sapasağlam alıp buradan mutlu ayrılmak istiyoruz. Bu emeklerimiz boşa gitmez inşallah. Bütün aileler umutla bekliyor” dedi.

GELİN SESİMİZ DUYULSUN

Havalar soğudu için yanındaki küçük kızı Asmin’in iki günde bir hastalandığını belirten anne Demir, “Bir kızımı beklerken diğerinden olmak istemiyorum. Haklı bir dava için buradayız. Bir anne çocuğunu kaybetmiş ve buraya gelmiş. Çocuklarımızı zorluklarla büyüttük. Kızımı el bebek gül bebek büyüttüm. Kızım kalem tutacağına şimdi silah tutuyor. Herkes bize destek çıksın, çocuklarımızı sapasağlam onların ellerinden kurtaralım. Çocuğu dağa gitmeyen de gelsin yanımızda otursun. Gelsinler ki sesimizi duyuralım” diye konuştu.

PEŞLERİNİ BIRAKMAM

Dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş da evladına kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi. Terör örgütünün yoksul insanların çocuğunu kaçırdığını vurgulayan Begdaş, “Burada oturan herkes çocuğunu istiyor. Burada zengin bir insan yok. Buradan kimse kalkmayacak. Tehditlerden korkmuyoruz. Çocuğumu getirsinler, buradan kalkayım. Burada öleceğimi bilsem dahi bir yere gitmeyeceğim. Bunların peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı. Oğlunun kaçırılmasından sonra evlerinde huzur kalmadığını anlatan Begdaş, “Diğer çocuğumun psikolojisi bozuldu, çalışamıyor. Herkes birbirine bakıp ağlıyor. İçimizde yayan bir ateş var” dedi. Şehit yakınlarından

ANNELERE DESTEK

Batman Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, STK’lar, muhtarlar, kanaat önderleri ile esnaftan oluşan grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ‘evlat nöbeti’ tutan aileleri ziyaret etti. Heyet, ailelerle tek tek görüşerek yanlarında olduklarının mesajını verdi.