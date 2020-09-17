İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2020 Perşembe / 29 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5425
  • EURO
    8,906
  • ALTIN
    470.763
  • BIST100
    1104.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kalın'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj: Onları haksız yere idam edenlerin yeri belli
Güncel

Kalın'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj: Onları haksız yere idam edenlerin yeri belli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 59. yılında rahmetle andı. Sözcü Kalın Kalın, 'Milletin gönlünde müstesna yeri olan bu üç devlet adamı (Menderes, Zorlu ve Polatkan) her zaman dua alacak. Onları haksız yere idam edenlerin yeri ise bellidir.' dedi.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 13:00 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:01
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 59. yılında rahmetle andı.

İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"1960 darbecileri tarafından idam edilen Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle yad ediyorum. Milletin gönlünde müstesna bir yeri olan bu üç devlet adamı her zaman dua alacak. Onları haksız yere idam edenlerin yeri ise bellidir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.