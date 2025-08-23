İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Kalite standartları netleşti: Krema ve kaymaklara yağ ve protein sınırı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile ürünlerde kalite ve güvenilirlik standartları sıkılaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı, 'Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği' ile ürün kalitesi ve tüketici sağlığının güvence altına alındığını belirterek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:16
Kalite standartları netleşti: Krema ve kaymaklara yağ ve protein sınırı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymakta yeni bir dönem başlıyor. Bu düzenleme ile ürünlerde kalite standartları daha da netleşirken, tüketicilerimizin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi güçlenecek" denildi.

Tebliğe göre yapılan değişikler sonucunda fermente/ekşi kremada kullanılan laktik asit bakterileri canlı ve aktif olacak. Süt yağı dışında hayvansal ya da bitkisel yağ eklenemeyecek. Süt proteini dışında başka protein ilave edilmeyecek. Çeşnili kremada kullanılan malzeme etikette açıkça yazılacak. Kaymakta çeşni maddesi kullanılamayacak. Tebliğ kapsamı dışındaki ürünlerde "krema" ifadesi kullanılamayacak. Hayvan türü tek ise etikette tür adı ve görsel kullanılabilecek. Farklı türlerden süt karışımı ise "inek, koyun, keçi, manda sütlerinden üretilmiştir" denilecek ama görsel konulamayacak. Sürülebilir kremada ürün adı en az 3 milimetre punto ile yazılacak. Enzim kullanılırsa etikette belirtilecek.

Mevcut üreticiler 31 Aralık'a kadar yeni kurallara uyum sağlayacak. Raflarda olan ürünler ise, son kullanım tarihine kadar satışta kalabilecek.

BAKAN YUMAKLI TEBLİĞİ DEĞERLENDİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği" ile ürün kalitesi ve tüketici sağlığının güvence altına alındığını belirterek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugün Resmi Gazete'de "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği"nin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Yumaklı, Tebliğ ile ürün kalitesi ve tüketici sağlığının güvence altına alındığını vurguladı.

Yumaklı "Bakanlık olarak kırmızı çizgimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimidir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

2,3 milyar TL ödeme yapılacak
