''Kalkan-25'' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bazı şüphelilerin, resmi ya da kaçak yollarla Avrupa ülkelerine giden ve bu ülkelerde iltica etmek isteyen kişilere, sahte sağlık raporları ve çeşitli üye kartları temin ettikleri belirlendi.

İltica etmek için kullanılmak istenen sahte evrakların, kargo paketleri içerisine gizlendiği ve bu yöntemle 477 kargonun Avrupa ülkelerine gönderildiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından sahte evrak düzenleyen şebekeye yönelik İstanbul'da belirlenen 4 ayrı adrese operasyon yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 227 sahte Almanya, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve Fransa pasaportu, sahte UYAP mahkeme evrakları, işkence gördüklerine ilişkin sahte sağlık raporları, eşcinsel üye kartları, terörle iltisaklı dernek ve vakıfların üye kartları, laminasyon ve kesim cihazları, 1 pompalı tüfek, kira sözleşmeleri ve gemi adamı sertifikaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- OPERASYON



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftadır süren "Kalkan-25" operasyonlarında, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 100 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 42'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz️" ifadelerine yer vermişti.