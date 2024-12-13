İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ülke genelinde dün düzenlenen "KALKAN-35" operasyonlarında 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam: 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülke genelinde dün düzenlenen "KALKAN-35" operasyonlarında 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam:

⛔️31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve



⛔️ 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmen yakalandı❗️



Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve... pic.twitter.com/e7AYLVyUwD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 13, 2024