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“KALKAN-35” operasyonlarında 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Ülke genelinde dün düzenlenen “KALKAN-35” operasyonlarında 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam: 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmen yakalandı.

13 Aralık 2024 Cuma 08:15 - Güncelleme:
“KALKAN-35” operasyonlarında 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ülke genelinde dün düzenlenen "KALKAN-35" operasyonlarında 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam: 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmen yakalandı.

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