“Kalkan-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İzmir'de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan "Kalkan-9" operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ile Düzensiz Göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan "KALKAN-9" operasyonunda 1️⃣1️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 9️⃣2️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı ❗

''Düzensiz Göçmen Olduğunu Bildiği Halde'' Bu Kişilere Evini Kiraya Veren... pic.twitter.com/UddtsILkau — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2024