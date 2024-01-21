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  • “Kalkan-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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“Kalkan-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İzmir'de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan “Kalkan-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Ocak 2024 Pazar 08:04 - Güncelleme:
“Kalkan-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İzmir'de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan "Kalkan-9" operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.

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