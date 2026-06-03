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Kalkınma Yolu için geri sayım! Bakan Uraloğlu: Proje bitti, finans aşamasındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Kalkınma Yolu'nda proje bitti diyebiliriz. Finans aşamasındayız. Modern Hicaz Demir Yolu için Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz.' dedi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Kalkınma Yolu için geri sayım! Bakan Uraloğlu: Proje bitti, finans aşamasındayız
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Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok.

Kalkınma Yolu'nda proje bitti diyebiliriz. Finans aşamasındayız.

(Modern Hicaz Demir Yolu) Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz.

Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz.

İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık.

Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladık.

Yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağımız var. Hedefimiz 2028 yılında bunun 3 bin kilometresini devreye alıp toplamda 17 bin kilometreye çıkarmak.

(5G hizmeti) Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar.

  • hürmüz boğazı
  • abdülkadir uraloğlu
  • gemi

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