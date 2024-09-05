Büyükelçi İnan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve beraberindeki heyetle Habur ve İbrahim Halil sınır kapılarını ziyaret ederek, Duhok Valisi Ali Tatar'ın yanı sıra yerel yetkililerle bir araya geldi.

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapısındaki uygulamaları yerinde gördüklerini ve buranın yoğun şekilde kullanıldığını dile getirerek, "Habur ve İbrahim Halil sınır kapıları yetkilileri arasında gayet güzel işleyen bir işbirliği ve eşgüdüm var. Bundan memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

İnan, bazı iş insanlarının sorunlarını dinlediklerini ve çözüm yolları üzerinde çalışacaklarını vurgulayarak, bunlardan bir kısmını ise yerinde çözme imkanına kavuştuklarını kaydetti.

Irak ile ilişkileri her alanda geliştirmeye ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturmaya gayret gösterdiklerini belirten İnan, bu çerçevede sınırdaki işbirliği dahil olmak üzere her konuyu çalıştıklarını ve ihtiyaç olması durumunda yeni sınır kapılarının da açılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

İnan ayrıca, Erbil'de yaşayan Türk vatandaşlarla bir araya geldiği resepsiyonda Türkiye-Irak ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak ile pozitif gündeme odaklanan ve güzel bir ivmeyle ilerleyen ilişkilere sahip olunduğunu kaydeden İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Kalkınma yolu, sadece Irak'ın değil, bütün coğrafyanın fayda göreceği bir proje. Bölgeye yeni bir ümit veren proje. Bu anlamda mesajlarımızı hem Bağdat hem Erbil'de paylaşmış durumdayız. Geçtiğimiz ağustos ayında Ankara'da bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdik. Güvenlik alanında sıkıntılarımızı en üst düzeyde muhataplarımızla paylaşıyoruz. Bu, Irak'ın önemli karar vericilerini bir arada görebildiğimiz güzel bir platform, bu platforma değer veriyoruz. Özellikle terör örgütüyle mücadele bağlamında da Irak'ın katettiği ilerlemeden memnunuz, yeterli bulmuyoruz ancak katedilen ilerlemeyi de görüyor ve bunu takdir ediyoruz."



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