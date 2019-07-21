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Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı! Mazlum Dağ'ı MİT yakaladı

Erbil’de diplomatımızı şehit eden PKK’lı Mazlum Dağ, Mahmur’daki terör kampına sığınacakken MİT tarafından yakalandı.

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Irak’ın Erbil şehrinde diplomatımızı şehit eden HDP Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi, terörist Mazlum Dağ ile bir arkadaşı yakalandı. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görev yapan Osman Köse’nin şehit edildiği hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin Mazlum Dağ olduğu tespit edildi. Mazlum Dağ hakkında derin bir araştırma yapan MİT, teröristin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğunu belirledi. Kalleş saldırıdan 2 saat sonra Erbil’e giden Türk istihbarat yetkilileri, hemen çalışmalara başladı ve Mazlum Dağ ile aynı yerde çalışan 18 kişi ile Dağ’ın kız arkadaşı ve yakın arkadaşını takibe aldı.
 
MAHMUR KAMPINA KAÇACAKLARDI
 
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Terörist Dağ’ın bölücü örgüt PKK’nın saflarına katılacağı ihtimali üzerinde duran yetkililer, Erbil’in çıkışlarında büyük bir titizlikle kontroller yaptı. Bölgede 2 operasyon birden düzenlendi. İlk operasyonda suikastla ilgisi bulunan 2 terörist ele geçirildi. Bu teröristlerin verdiği ifadeler doğrultusunda istihbarat birimleri, ikinci operasyon için düğmeye bastı. Terör örgütü PKK’nın kamplarına katılmak üzere Erbil’den kaçmaya çalışan Mazlum Dağ ve kendisine yardım eden Dıjvar Mamend Yusuf' kod adlı  terörist M. Bisksız Erbil güvenlik birimleriyle Türk istihbarat birimlerinin ortak operasyonuyla Mahmur yolunda kıskıvrak yakalandı.

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