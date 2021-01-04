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Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, evde televizyon izlerken kalp krizi geçiren Mehmet Aziz Çelik (14), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 12:53
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Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Çelik ailesi, dün sabah birlikte kahvaltı yaptı. Sonrasında odasında televizyon izleyen ailenin en büyük çocuğu lise birinci sınıf öğrencisi Mehmet Aziz Çelik, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden inşaat işçisi baba Osman Çelik'in çağırdığı sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları Mehmet Aziz'i, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çelik, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Mehmet Aziz Çelik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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