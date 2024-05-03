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Kalp krizi geçiren 82 yaşındaki kadın ambulans helikopter ile hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır'da kalp krizi geçiren 82 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 17:32 - Güncelleme:
Kalp krizi geçiren 82 yaşındaki kadın ambulans helikopter ile hastaneye ulaştırıldı
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İlçedeki evinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki Zühra Alsaç, yakınları tarafından Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için ambulans helikopter istendi.

Ambulans helikopterle ilçeden alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Alsaç, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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