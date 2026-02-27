İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9676
  • EURO
    51,9155
  • ALTIN
    7318.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kalp krizi geçiren AK Partili başkan hayatını kaybetti
Güncel

Kalp krizi geçiren AK Partili başkan hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Belde Belediye Başkanı Erol Karabacak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

IHA27 Şubat 2026 Cuma 13:18 - Güncelleme:
Kalp krizi geçiren AK Partili başkan hayatını kaybetti
ABONE OL

Başkan Karabacak'ın sabah saatlerinde evinde fenalaştığı ve yakınlarının ambulans çağırması üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından Başkan Karabacak'ın naaşının cenaze aracı ile alınarak morga götürüldüğü belirtildi.

Karabacak'ın ölümünün ardından AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Milletine ve memleketine hizmet etmeyi şiar edinmiş, görev süresi boyunca Güney Beldemizin gelişmesi, kalkınması ve hemşehrilerimizin refahı için büyük bir gayretle çalışan kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

Merhum başkanımız, dava bilinci, samimiyeti ve çalışkanlığıyla teşkilatımızın ve hemşehrilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Güney Beldemize kazandırdığı hizmetler ve ortaya koyduğu eserler daima hayırla yâd edilecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.