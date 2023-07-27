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Kalp krizi geçiren asker şehit düştü

Suriye'de bulunan bir cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

27 Temmuz 2023 Perşembe 05:01 - Güncelleme:
Kalp krizi geçiren asker şehit düştü
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Suriye Çobanbey'de bulunan cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.

Suriye'nin Çobanbey'de bulunan cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında kalp krizi geçirdi. Buran, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Ali Buran'ın Kayserili olduğu öğrenilirken cenazesi, İstanbul'a gönderildi.

ASTSUBAY İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran için Kilis'te uğurlama töreni düzenlendi.
Çobanbey Jandarma Danışman Komutanlığında görev yapan Buran için Kilis Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Buran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda musalla taşına konuldu.
Kıdemli Başçavuş Buran'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunup yapılan duanın ardından İstanbul'a uğurlandı. Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Suat Orhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve silah arkadaşları katıldı.

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