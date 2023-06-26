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Kalp krizi geçiren güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
Kalp krizi geçiren güvenlik korucusu hayatını kaybetti
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ormanbağı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı görev yapan güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız, karakolda kule emniyeti görevi sırasında kalp krizi geçirdi.

Öneryıldız, hayatını kaybetti.

Öneryıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından Ormanbağı Köyü Camisi'ne getirildi.

Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, güvenlik korucuları, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

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