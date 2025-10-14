İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

AA14 Ekim 2025 Salı 15:18 - Güncelleme:
Kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti
Erzurum'un Tekman ilçesinde doğum sancısı çeken kadın ile kalp krizi geçiren 77 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran H. Sarı'nın, yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Sarı, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aynı ilçedeki hastaneye doğum sancısı şikayetiyle başvuran 34 yaşındaki Fadime B. de kendisinin ve bebeğin sağlık durumunun sıkıntılı olması nedeniyle zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hamile kadın, Erzurum Şehir Hastanesine nakledildi.

Zamanında hastaneye yetiştirilen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

