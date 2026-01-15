İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar yağışının yoğun olduğu Yaylacık Mahallesi'nde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Ahmet Narcı için 'Gökbey' ambulans helikopter havalandı.

15 Ocak 2026 Perşembe 13:29
Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Ahmet Narcı, evinde aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri, tipi ve yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Zorlukla köye ulaşan ekipler, Narcı'ya yaptıkları ilk müdahalede hastanın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Hastanın durumunun ciddiyetini koruması ve kara yolu ile Konya'ya naklinin zaman alacak olması üzerine, Konya İl Sağlık Müdürlüğü Hava Operasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Kar altındaki mahallede uygun bir alanın belirlenmesinin ardından, ambulans helikopter bölgeye sevk edildi.

Karlı tepelerin arasından köye iniş yapan hava ambulansı, Ahmet Narcı'yı teslim alarak Konya'ya hastaneye götürdü.

Helikopterin kalkışını cep telefonu ile görüntüleyen mahalleden bir vatandaş ise, "Hizmet bu, devlet bu" diyerek o anları kayda alarak paylaştı.

