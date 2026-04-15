Kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Asarcık ilçesinde kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Hüseyin Koncaer için Samsun merkezden ambulans helikopter sevk edildi. Ambulans helikopter sorumlu pilotlar eşliğinde vakaya kısa sürede ulaştı. Vaka helikopterle alınarak Samsun Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi helikopterde bulunan doktor Serdar Özçakmak yaptı. Kısa sürede getirilen hasta, Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.