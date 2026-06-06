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Kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Kalp krizi vakalarında hayati önem taşıyan 'kapı-balon süresi'nin 120 dakikanın altında tutulabilmesi için sağlık ekipleri harekete geçti. Vezirköprü ilçesinde fenalaşan 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Samsun'a ulaştırılarak tedavi altına alındı.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 15:37 - Güncelleme:
Kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti
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Edinilen bilgiye göre, göğüs ağrısı şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 58 yaşındaki erkek B.K.'ya ilk müdahale acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Hastanın durumu kardiyoloji uzmanına danışılırken, değerlendirme sonrası zaman kaybının önüne geçebilmek amacıyla ambulans helikopter talep edildi.

Kalp krizi vakalarında tıkalı koroner damarın anjiyo ve balon/stent yöntemiyle açılmasına kadar geçen ve "kapı-balon süresi" olarak adlandırılan kritik sürenin 120 dakikanın altında tutulabilmesi için sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

Bu kapsamda hasta, ambulans helikopterle Vezirköprü'den alınarak Samsun'un İlkadım ilçesindeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekleyen kara ambulansına alınan 58 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi için Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü hızlı sevkin, hastanın tedavi sürecine erken müdahale edilmesi açısından büyük önem taşıdığı öğrenildi.

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