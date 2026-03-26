Kalp krizi geçiren hastanın imdadına helikopter ambulans yetişti

Gökçeada'da yaşanan sağlık acilinde helikopter ambulans bir kez daha hayati rol üstlendi. Göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran hastaya kalp krizi tanısı konulması üzerine hızlı bir sevk süreci başlatıldı. Sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde hasta, kısa sürede Çanakkale'deki ilgili hastaneye ulaştırıldı.

Gökçeada ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti olan hasta, Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Acil serviste yapılan ilk tetkiklerin ardından hastaya 'Miyokard Enfarktüsü' tanısı konuldu. Hastaya ilk müdahale hastanede gerçekleştirildi.

Hastanede ilk tetkikleri ve müdahaleleri sağlanan hastanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyaçları nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Gökçeada Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansı 'Hava-17' ekibine teslim edilen hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.