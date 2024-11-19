Kalp krizi geçiren iki güvenlik korucusu defnedildi

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kayadağ köyünde görev yapan güvenlik korucusu Çetin Özdağ, görevlendirildiği Irak'ın kuzeyinde dün kalp krizi geçirdi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1 çocuk babası Özdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdağ için Bitlis Ersan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrulllah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı cenaze namazı sonrası Özdağ'ın cenazesi kent merkezinde Taş Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Mutki ilçesinin İkizler köyünde görev yapan güvenlik korucusu Ecevit Kaylı da yine dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazı sonrası Bitlis Valisi Karakaya, 5 çocuk babası Kaylı'nın ailesini ziyaret etti. Vali Karakaya, aileye Türk Bayrağı hediye ederek başsağlığı dileğinde bulundu.