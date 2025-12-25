İSTANBUL 13°C / 7°C
Kalp krizinde ilk 3 dakikanın önemi ne? Prof. Dr. Yazıcıoğlu Zamanı Geldi'de anlattı

360 ekranlarında yayınlanan Zamanı Geldi programının konuğu, Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu oldu. Programda kalp sağlığı tüm yönleriyle ele alınırken, özellikle kalp krizinde ilk 3 dakikanın hayati önemi izleyicilerle paylaşıldı.

HABER MERKEZİ25 Aralık 2025 Perşembe 16:01 - Güncelleme:
Kalp krizinde ilk 3 dakikanın önemi ne? Prof. Dr. Yazıcıoğlu Zamanı Geldi'de anlattı
Canlı yayında kalp krizinin belirtilerini, risk faktörlerini ve kriz anında yapılması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Yazıcıoğlu, erken müdahalenin hayat kurtardığını vurgulayarak toplumda farkındalık oluşturacak bilgiler verdi.

Kalp krizinde zamanla yarışıldığını belirten Yazıcıoğlu, doğru ve hızlı müdahalenin ölüm riskini ciddi oranda azalttığını ifade etti.

Programda ayrıca son günlerde ünlüler dünyasında kalp krizi nedeniyle yaşanan vefatlar da gündeme taşındı.

Bu örnekler üzerinden kalp sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekilirken, düzenli kontrollerin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi bir kez daha hatırlatıldı.

