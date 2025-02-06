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  • Kalp krizinden hayatını kaybeden askerin naaşı toprağa verildi
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Kalp krizinden hayatını kaybeden askerin naaşı toprağa verildi

İstanbul'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren piyade er İbrahim Bozan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Kalp krizinden hayatını kaybeden askerin naaşı toprağa verildi
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Bozan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyündeki evine getirildi.

Evin önünde helallik alınmasının ardından köy camisine götürülen Bozan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Bozan'ın ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bağımsız Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

  • İbrahim Bozan
  • Piyanede
  • Son yolculuk

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