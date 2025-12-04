Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen OED cihazları, ani kalp durmaları vakalarında, acil müdahale ekipleri gelene kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale etmesine imkan sunacak.

Cihaza ait durum ve konum bilgileri takip sistemiyle izlenebilecek. OED cihazlarının anlık konumu, aktiflik durumu, cihazın batarya seviyesi 7 gün 24 saat Sağlık Bakanlığının takibi altında olacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Bensu Bulut, AA muhabirine, Ankara'da 25 noktaya yerleştirilen OED cihazının kullanımını anlattı.

Ulus Meydanı'na konumlandırılan cihaz hakkında bilgi veren Bulut, OED'nin ani kalp durması durumlarında kalp ritmini analiz eden ve ihtiyaç halinde otomatik olarak şok verebilen taşınabilir bir cihaz olduğunu belirtti.

Bulut, cihazın sağlık eğitimi olmayan vatandaşların da kullanabileceği şekilde tasarlandığını aktararak, "OED cihazı, sesli ve görsel komutlar vererek adım adım uygulamayı destekleyen tam otomatik bir şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden tıbbi eğitimi olmayan kişiler de cihazı güvenilir bir şekilde kullanabilir. Acil bir durum olduğu zaman, ani kalp durmalarında uygulayıcı olacak vatandaş cihazı yerinden alıp ani kalp durması yaşayan hastanın yanına götürebilir." dedi.

"OED CİHAZI TEMEL YAŞAM DESTEĞİNİN ÖNEMLİ PARÇASIDIR"

Ani kalp durmalarında beyin ve kalp gibi hayati organları korumak için etkin ve hızlı müdahale etmenin kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Bulut, şöyle konuştu:

"Yetişkin hastalarda ani kalp durmasında çoğunlukla ritim şoklanabilir bir ritimdir. Şoklanabilir ritimlerde, şoklamak için geç kaldığımız her süre hastanın hayatta sağ kalım ihtimali azalmaktadır. Bu nedenle OED cihazı temel yaşam desteğinin çok önemli parçasıdır. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlığımız tarafından kalabalık ortamlara OED cihazının yerleştirilmesini sağlayan bu proje çok değerli halk sağlığı yatırımıdır. Bu proje herkes için ilk yardım anlayışını güçlendiren toplumsal acil sağlık kapasitesini arttıran çok değerli bir adımdır."

Bulut, OED cihazlarının yerleştirildiği yerlerin Ankara Valiliği tarafından açıklandığını belirterek, cihazın sesli komutla nasıl uygulama yapılacağını anlattığını ifade etti.

OED cihazının kullanımı ve acil bir müdahalenin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi veren Bulut, şöyle devam etti:

"Yere yığılan, yanıtsız bilinçsiz solunumu olmayan bir kişiyle karşılaştığımızda, cihazın elektrotlarının yani pedlerinin, kişinin göğüs kafesinde nereye yerleştirmemiz gerektiği resmedilmiştir. Pedlerden bir tanesi şekilde görüldüğü üzere sağ köprücük kemiğinin altına, diğeri ise sol göğüs altına koltuk altı hizasında olacak şekilde yapıştırılmalıdır. Ardından cihaz açma kapama düğmesinden açıldıktan sonra cihazın vereceği komutlara uymamız gerekiyor. Cihaz bizden 112'yi aramamızı istemektedir. Çünkü, 112 gerek OED cihazının kullanımı gerek temel yaşam desteği açısından bize yardımcı olacaktır. Cihaz ritim analizi yapacak ve bu esnada hastaya dokunmamamız gerekir, zaten cihaz bunun uyarısında bulunacaktır. Kalp ritmi analiz edildikten sonra eğer şoklanabilir bir ritimse kimsenin hastaya dokunmaması gerekir. Şok verildikten sonra temel yaşam desteğine devam etmemiz gerekir. Temel yaşam desteği konusunda da cihaz işitsel uyarılarla bize destek olmaktadır. Hastaya göğüs basısı yapmamız gerektiğini ve kurtarıcı soluk vermemiz gerektiğini sözel olarak cihaz söylemektedir."

"HAYAT KURTARICI BİR CİHAZ ÜRETENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Ulus Meydanına yerleştirilen OED cihazı hakkında bilgi alan kalp hastası 74 yaşındaki Yaşar Bektaş ise ilk yardım esnasında bu cihazın yardımcı olacağını ifade etti.

Bektaş, 2 kez anjiyo olduğunu belirterek, "Ulus'ta gezerken cihazı gördüm ve çok memnun oldum. Bizler kalabalık ortamlara çok giriyoruz ve ciddi rikle karşı karşıyayız aslında. Hayat kurtarıcı bir cihaz, üretenlerden Allah razı olsun. Bizim gibi yaşlıların çoğunluğu kalp hastasıdır o yüzden teşekkür ediyorum." dedi.

65 yaşındaki Seyfettin Karakuş ise cihazın önemine dikkati çekerek, memleket için yapılan her çalışmanın kıymetli olduğunu ve cihazın bulunduğu konumların acil yardımda bulunabilmesi için herkesin kullanımını öğrenmesi gerektiğini söyledi.