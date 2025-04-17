TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Sırrı Süreyya Önder'den umut veren haber! Doktoru açıkladı

TEK BAŞINA RESTORANA GİTTİ

Önder'in kalp krizi geçirmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Önder, tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gidip yemek yedi.

Görüntülerde Önder'in keyifli ve yorgun görünmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sırrı Süreyya Önder'in restorandan ayrıldıktan sonra evine dönüp fenalaştığı öğrenildi.

"TEDAVİYE YANIT VERİYOR"

Hastaneden yeni açıklama geldi TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Hastaneden yapılan son açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in tedaviye iyi yanıt verdiği belirtildi.

Önder'in bulunduğu son hastaneden yapılan açıklamada, "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta." denidi. EEG takıldığını ve 24 saat aletin kalacağınında belirtildiği açıklamada, "Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.