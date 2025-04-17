TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
Önder'in kalp krizi geçirmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Önder, tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gidip yemek yedi.
Görüntülerde Önder'in keyifli ve yorgun görünmesi dikkatlerden kaçmadı.
Sırrı Süreyya Önder'in restorandan ayrıldıktan sonra evine dönüp fenalaştığı öğrenildi.
Hastaneden yapılan son açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in tedaviye iyi yanıt verdiği belirtildi.
Önder'in bulunduğu son hastaneden yapılan açıklamada, "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta." denidi. EEG takıldığını ve 24 saat aletin kalacağınında belirtildiği açıklamada, "Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.