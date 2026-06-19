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Kalpazan operasyonunda bir gözaltı: Binlerce sahte dolar ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 100 adet sahte 100 Amerikan Doları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

IHA19 Haziran 2026 Cuma 11:45 - Güncelleme:
Kalpazan operasyonunda bir gözaltı: Binlerce sahte dolar ele geçirildi
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte para kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Suveren Yol Kontrol ve Arama Noktası'nda gerçekleştirilen operasyonda, sahte banknotları Iğdır'da piyasaya sürmeye çalıştığı değerlendirilen Ş.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 100 adet sahte 100'lük Amerikan Doları olmak üzere toplam 10 bin dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte paraların piyasa değerinin yaklaşık 463 bin 200 TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli hakkında mahkeme tarafından konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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