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  • Kalyon Holding'in “Vatan, Kutsal Emanet...” reklam filmi yayına girdi
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Kalyon Holding'in “Vatan, Kutsal Emanet...” reklam filmi yayına girdi

Kalyon Holding, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını “Vatan, Kutsal Emanet...” reklam filmi ile kutladı. Atatürk'ün önderliğinde, kanla ve inançla kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet korumanın yegâne yolunun, ekonomide güçlü bir ülke olmaktan geçtiği vurgulanan filmde, Holding'in imza eserlerinden bahsedilerek; “kutsal emanet” şeklinde ifade edilen vatan için var güçle çalışılmaya devam edileceği vurgulandı.

27 Ekim 2023 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Kalyon Holding'in “Vatan, Kutsal Emanet...” reklam filmi yayına girdi
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Yaklaşık 80 yıldır, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına sürdürülebilir değer katma amacıyla pek çok farklı sektörde faaliyetlerini yürüten Kalyon Holding, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını "Vatan, Kutsal Emanet..." reklam filmi ile kutladı.

Reklam filminde Kalyon Holding'in; Ulu Önder Atatürk'ün "Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz" vizyonunu, havada, karada, denizde faaliyette bulunduğu her alanda sürdürme kararlılığıyla, ülkemize kazandırdığı imza eserlerinden bahsedildi.

Holding'in, Atatürk'ün, en büyük hazine olarak gördüğü Anadolu topraklarının güneşini enerjiye dönüştürdüğü; "İstikbal göklerdedir" çağrısının İGA ile taçlandırdığı, milli dava olarak gördüğü sanayileşmeye Kalyon PV ile yanıt verdiği, geleceği emanet ettiği gençlere Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açtığı belirtilen filmde, kutsal emanet şeklinde ifade edilen vatan için var güçle çalışılmaya devam edileceği vurgulandı.

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