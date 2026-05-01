İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1835
  • EURO
    53,0115
  • ALTIN
    6673.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Kamera kayıtları her şeyi ele verdi! Sapık bakkal hakkında korkunç detaylar

Denizli'nin Çivril ilçesinde, okul çıkışı bakkala giren bir kız öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 57 yaşındaki bakkal G.T., savcılığın serbest bırakılma kararına itirazı üzerine tutuklandı. Güvenlik kameralarının ele verdiği ve geçmişte de taciz sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli hakkında, aynı okuldan iki öğrencinin daha şikayetçi olmasıyla olayın boyutu büyüdü.

IHA1 Mayıs 2026 Cuma 09:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen olayda, bir öğrencinin okulundaki rehber öğretmeni anlatıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkış saatinde alışveriş yapmak için bakkala giren bir kız öğrenci, bakkal işletmecisi G.T. (57) tarafından deponun bulunduğu kısımda sıkıştırılarak taciz edildi. Şüphelinin kendisine sarılıp öpmesinin ardından bakkaldan kaçarak uzaklaşan mağdur çocuk, yaşadıklarını okulundaki rehber öğretmenine anlattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından aynı okulda eğitim gören 14 yaşlarındaki iki kız öğrenci daha, G.T.'nin daha önce kendilerini belinden tuttuğunu ve omzuna kol atmaya çalıştığını söyleyerek şikayetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Öğrencilerin ve ailelerinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri hızla harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları, mağdur çocukların beyanlarını destekledi. Görüntülerde, mağdur kız çocuğunun bakkalın depo kısmına girdiği, bu esnada G.T.'nin de depoda olduğu, depodan çıkan çocuğun yüzünü eliyle silerek uzaklaşmaya çalıştığı ve kısa süre sonra bakkaldan ayrıldığı görüldü. Hemen ardından ise G.T.'nin depodan çıktığı anlar kameralara yansıdı. Soruşturma kapsamında alınan tanık ifadelerinde de şüphelinin genel olarak kız çocuklarına karşı rahatsız edici bakışlarda bulunduğu, ilgili davrandığı ve dokunmaya çalıştığı yönünde beyanlar yer aldı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli G.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, ilk etapta serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı, karara hızla itiraz etti. Savcılığın itirazı ve mevcut delil durumu üzerine tekrar gözaltına alınan G.T., adliye sevki sırasında kendisine basın mensupları tarafından yönetilen soruları yanıtsız bırakırken, elleriyle yüzünü de kapatması dikkatlerden kaçmadı. G.T., çıkarıldığı mahkemece "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan şüpheli G.T.'nin geçmiş yıllarda tacizden sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.