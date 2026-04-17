Güncel

Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası kamera kurup gözyaşı dökerek içerik üreten ve gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapatan hemşire hakkında, Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı.

IHA17 Nisan 2026 Cuma 17:11 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve saldırganla birlikte 9 öğrencinin öldüğü okul saldırısı sonrası, H.B. isimli sağlık çalışanı bir paylaşımı nedeniyle sosyal medyada tepki çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire hakkında idari inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sağılık İl Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev yapan H.B. okul saldırısı sonrası, aracına kurduğu cep telefonu karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayarak içerik üretti. Ürettiği içeriği sosyal medya hesaplarında paylaşan H.B., paylaşımına gelen yoğun eleştiriler üzerine ikinci bir paylaşım yaparak kendisini eleştirenleri, "Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın" sözleri ile eleştirdi.

Artan tepkiler sonrasında, Sağlık Bakanlığı H.B. hakkında adli inceleme başlattı. H.B. ise sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.

