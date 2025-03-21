İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada MEDYA A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un 'kara- kutusu' Emrah Bağdatlı'nın organize çete yöntemleriyle firar ettiği ortaya çıktı. Milyarlarca liralık ihale yolsuzluğunun merkezindeki Bağdatlı, 3 Mart'ta MEDYA A.Ş.'ye düzenlenen operasyondan sonra kaçış planını devreye soktu. 6 Mart'ta ABD'ye gidecek 08.45 uçağına bilet alarak yurtdışına havayoluyla çıkacağı izlenimi veren Bağdatlı'nın sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bıraktığı; 5 Mart'ta 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan kaçtığı belirlendi.

İhale şampiyonu firari Emrah Bağdatlı'nın 20 Temmuz 2020'de nikahını Ekrem İmamoğlu bizzat kıymıştı.

35 ÇALIŞANA PARAVAN ŞİRKET

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Emrah Bağdatlı'nın 2022 ila 2024 yılları arasında kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece MEDYA A.Ş.'den adrese teslim 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi. Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve KÜLTÜR A.Ş.'den de birçok ihale aldığı belirlendi. MASAK ve mülkiye müfettişlerinin yaptığı incelemede Bağdatlı'nın deşifre olmamak için kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı; bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

KAMERAMANLIKTAN İHALE CENNETİNE

Eski spiker ve muhabir Murat Ongun'un suç ortağı Emrah Bağdatlı'nın da aynı dönemde kameramanlık yaptığı; ikilinin yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla hayatı aniden değişen Bağdatlı, 4 Ağustos 2020'de Şimdi Yapım A.Ş. adlı bir şirket kurdu. İBB'den 1 yılda toplam 813 bin TL'lik 3 ihale aldı.

3 YILDA KAYNAĞI BELİRSİZ 117 TAŞINMAZ ALDI!

Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla ortak olduğu şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı. İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 arasında; 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere, piyasa değeri milyarlarca lira olan toplamda 117 adet taşınmaz aldığı öğrenildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

ÖDEMENİN 50 MİLYON LİRASI ÖZEL ŞİRKETE

MASAK raporunda aynı zamanda para kuleleri soruşturmasının da şüphelisi olan Hüseyin Köksal'ın Kültür A.Ş.'den 180 milyon TL'lik ihale aldığı; paranın 50 milyon TL'lik kısmının İmamoğlu İnşaat'ın hesabına aktarıldığı tespit edildi.

ACUN'UN ESKİ BACANAĞI DA ŞÜPHELİ

Firari şüpheliler arasında Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı Merthan Açıl'ın da olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın İngiltere'deki takımı Hull City'de görev yapan Açıl'ın şirketi, İBB'den 334 milyon 718 bin 500 TL'lik istisna ihaleler almıştı.

VİLLACIYA 2.1 MİLYARLIK KIYAK

İBB iştiraki KİPTAŞ'ın yolsuzluk soruşturmasının şüphelisi Ali Nuhoğlu'nun paravan şirketi İSTCON'a 15 gün önce 2.1 milyar TL'lik ihale verdiği tespit edildi. Nuhoğlu, daha önce de 50 milyon dolarlık üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelmişti. Devir sonrası paravan şirketlerle İBB'den ihale aldığı iddia edildi. KİPTAŞ'tan milyarlarca liralık ihale alan bir firmanın sahibinin 22 yaşındaki F.R.C olduğu, bu kişinin de Nuhoğlu'nun yanında çalıştığı kaydedildi.

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