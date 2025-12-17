Kamikaze İHA böyle vuruldu! Neden deniz üzerinde imha edilmediği belli oldu

Karadeniz'den Türkiye hava sahasına giren kimliği belirsiz İHA'nın F-16'lar tarafından Çankırı–Elmadağ semalarında vurulmasıyla ilgili operasyonun detayları belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği, NATO ve milli kontroldeki F-16'larca kontrolden çıkan İHA'nın meskun mahal dışında düşürüldüğünü duyurmuştu. İHA'nın Çankırı ile Ankara'nın Elmadağ ilçesi hattında imha edildiği öğrenildi. Bu sırada Ankara Esenboğa Havalimanı'na yaklaşan 4 yolcu uçağının da Konya havaalanına yönlendirildiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları İHA'nın düşürülme sürecinde hem stratejik hem de güvenlik anlamında 'kontrollü takip' uygulandığını aktardı. Buna göre Türkiye hava sahasına doğru radar izi bırakan bir hava aracı tespit edildi.

ADIM ADIM TAKİP

Rusya – Ukrayna arasındaki savaş kaynaklı Türk sularına insansız deniz araçları, mayınların gelmesi ve gemilerin saldırıya uğraması nedeniyle TSK teyakkuzdaydı. Önce boyutu küçük olduğu için meteorolojik hava aracı olarak değerlendirilen cismin İHA olduğu tespit edildi.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İHA'nın takibi ve imhası için yüksek düzeyde alarm verildi. Kastamonu hattını izleyerek ilerleyen İHA, Karadeniz üzerindeyken düşürülmedi. Bunun sebebinin ise yabancı İHA'nın enkazına ulaşılamama ihtimali olduğu değerlendirildi. Güvenlik riski oluşturmaması için meskun mahal dışına yönlendirilmesine karar verildi. Hava savunma sistemleri, radarlar ve F-16 savaş uçakları İHA'yı güvenli bölgeye gelene kadar izledi. Hava aracının Çankırı ile Elmadağ arasında uygun ve emniyetli bir bölgede vurulduğu öğrenildi.

ENKAZI İNCELENECEK

Askeri kaynaklar düşürülen İHA'nın uydu üzerinden kontrol edildiğinin ve bağlantısının kopması sonucu kontrolden çıkmış olma ihtimalinin üzerinde duruyor. F-16'lar tarafından vurulduğu için küçük parçalara ayrılan İHA'nın menşeinin enkazın toplanması sonrası uzman ekip tarafından yapılacak teknik incelemeyle belirleneceği aktarıldı.

MSB: F-16'larla düşürüldü