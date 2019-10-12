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Kamışlı nerede? Kamışlı haritadaki yeri neresi? Kamışlı Nusaybin'e ne kadar mesafede?

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415'e ulaştı. Kamışlı nerede? Kamışlı haritadaki yeri neresi? Kamışlı Nusaybin'e ne kadar mesafede? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattında askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

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Kamışlı nerede? Kamışlı haritadaki yeri neresi? Kamışlı Nusaybin'e ne kadar mesafede? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattında askeri hareketlilik devam ediyor. Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415'e ulaştı.
 
KAMIŞLI NEREDE? 
Kamışlı Suriye'nin kuzey doğusunda, Hasiçi İli'nin merkezi olan şehirdir. Ayrıca, Hasiçi İli'nin en büyük şehridir. Irak sınırı ve Nusaybin'e komşu olan kent son yıllarda bulunan petrol sayesinde hızla gelişmektedir.
 

 
Kamışlı şehri her yıl Aralık ayında büyük bir Yılbaşı geçit töreni ve her yılın mart ayında büyük bir kalabalık tarafından Nevruz festivalini kutlaması ile ünlüdür. 
 
Kamışlı ekonomisi tarihsel olarak petrol sanayisi üzerine kurulmuş olsa da, Kamışlı şehri yürüttüğü tarım alanında önemli gelir kalemlerini oluşturur.
 
Nüfusunun büyük bir kısmını Kürtlerin ve Süryanilerin oluşturduğu kent 1926 yılında Toros Demiryolu çalışmaları sırasında Nusaybin'den ayrılarak kuruldu.
 
KAMIŞLI HARİTADAKİ YERİ NERESİ? 

 
 
KAMIŞLI NUSAYBİN'E NE KADAR MESAFEDE?
Nüfusunun büyük bir kısmını Kürtlerin ve Süryanilerin oluşturduğu kent 1926 yılında Toros Demiryolu çalışmaları sırasında Nusaybin'den ayrılarak kuruldu.
 
Kamışlı, 90'lı ve 2000'li yıllar arasında küçük bir köy görünümünü andırıyordu. 2011 yılında Suriye iç Savaşı'nın başlamasıyla, Kamışlı petrol ihracatını da etkileyerek çökmesine yol açmasından uzun bir süre sonra 2012'de Kamışlı'da tekrar petrol bulunarak ihraç edilmeye başlandı. Bölgede tekrar petrolün bulunmasından sonra Kamışlı'nın geliri devamlı ve hızla yükseldi ve şehir bir ticaret, alışveriş ve turizm kenti haline geldi.
 
Kamışlı, Nusaybin arasında 298 km'lik mesafe bulunuyor.

Görüntüler El Bab´dan! Ve geliyorlar

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