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Kamışlı saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'yi sivillere saldırmakla suçladığı Kamışlı'daki bombalama olayını DEAŞ üstlendi.

  • AA
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Terör örgütü DEAŞ, internetteki sözde yayın organı Amaq'da, gündüz saatlerinde Kamışlı ilçesinin Garbiye mahallesindeki "emniyet merkezi" önünde bomba yüklü bir araç patlattığı açıklamasını paylaştı.
 
Terör örgütü YPG/PKK ve yandaşları, gün boyu saldırının Türkiye tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuş ve yaralanan sivillere ait görseller paylaşmıştı.
 
Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçesi, 2012 yılında Beşar Essed rejimi askerlerinin çekilmesiyle YPG/PKK'nın işgaline girmişti. İlçe merkezinde halen rejime ait bazı kurumlar faaliyet gösteriyor.  

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

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