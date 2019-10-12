Terör örgütü DEAŞ, internetteki sözde yayın organı Amaq'da, gündüz saatlerinde Kamışlı ilçesinin Garbiye mahallesindeki "emniyet merkezi" önünde bomba yüklü bir araç patlattığı açıklamasını paylaştı.

Terör örgütü YPG/PKK ve yandaşları, gün boyu saldırının Türkiye tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuş ve yaralanan sivillere ait görseller paylaşmıştı.

Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçesi, 2012 yılında Beşar Essed rejimi askerlerinin çekilmesiyle YPG/PKK'nın işgaline girmişti. İlçe merkezinde halen rejime ait bazı kurumlar faaliyet gösteriyor.