Kampanyaya destek verdiler! Zawawi: Türkiye topraklarındaki imzamız olacak

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:30

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, ülkesinin 60. Milli Günü'nü bu yıl Türkiye'nin "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaçlandırma kampanyasına 1600 fidan bağışlayarak kutladıklarını belirterek "Türkiye'ye ve bu dünyaya daha fazla fidan dikmenin, milli günümüzü kutlamanın en iyi yolu olacağını düşündük." dedi.

Her yıl bir resepsiyonla milli gününü kutlayan Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle değişikliğe giderek resepsiyon vermedi.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği, bu yıl 60. Milli Günü'nü ve 30. Kurtuluş Günü'nü "Barışın bir evi var" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaçlandırma kampanyasına ortalama davetli sayısına tekabül eden 1600 fidan bağışlayarak kutladı.

Kampanyaya katılımları dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğine "Fidan bağış belgesi" de takdim edildi.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi, Kuveyt Milli Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kuveytliler için 25 ve 26 Şubat'ın manevi açıdan çok önemli olduğunu söyleyen Al-Zawawi, bu günleri kutlamalarının önemine dikkati çekti.

Al-Zawawi, elçilikte her yıl bu tarihte etkinlikler yaptıklarını ancak bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir ve tavsiyeleri de dikkate alarak değişiklik yapmak zorunda olduklarını belirtti.

- "Milli günümüzü kutlamanın en iyi yolu"

Salgın nedeniyle farklı yeni bir fikir bulma zorunluluğu hissettiklerini kaydeden Al-Zawawi, böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaçlandırma kampanyasına katılma fikrinin ortaya çıktığını belirtti.

Büyükelçi Al-Zawawi, "Türkiye'ye ve bu dünyaya daha fazla fidan dikmenin, milli günümüzü kutlamanın en iyi yolu olacağını düşündük. Bu nedenle Bakanlıkla görüştük ve 1600 fidan dikimi konusunda anlaştık. 1600'ün nedeni de geçen yıl elçiliğe bu sayıda arkadaşımızı davet etmiştik. Kuveyt'in dostu her bir arkadaşımız adına bir ağaç bağışlayalım istedik." dedi.

Bu kampanyaya katılarak Türkiye'nin "daha fazla yeşili teşvik etme" fikrine de katıldıklarını belirten Al-Zawawi, "Bu, Türkiye ile Kuveyt arasındaki samimi ve son derece iyi ilişkileri daha da pekiştirdiği gibi, aynı zamanda bizim Türkiye topraklarındaki imzamız olacaktır." diye konuştu.

Al-Zawawi, Kuveyt Milli Günü vesilesiyle ağaçlandırma kampanyasına katılmalarının başkalarını da teşvik etmesini umduklarını söyleyerek "Bunu hepimiz yaparsak, sadece Tarım ve Orman Bakanlığının bu programı başarılı olmayacak, insan olarak bizler faydalanacağız ve gelecek nesillerimize fayda sağlayacağız." ifadesini kullandı.

- "Kuveyt özel sektöründen Türkiye pazarına açık bir ilgi var"

Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin köklü olduğuna dikkati çeken Al-Zawawi, "Bildiğiniz gibi her iki ülke de hiçbir zaman anlaşmazlık yaşamadı. İster bölgesel siyaset olsun ister küresel sorunlar ve küresel ısınma olsun, her iki ülke aynı görüşleri paylaşıyor. Çok şey paylaşıyoruz." dedi.

Büyükelçi Al-Zawawi, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu denli iyi olmasının, kendilerini "yaratıcı olma" ve "ilişkileri bir üst seviyeye taşıma" konusunda zorladığını belirtti.

İki ülke arasında kültürel ve ekonomik değişimin çok yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Al-Zawawi, "Türkiye, bugün Kuveyt için en iyi turizm destinasyonudur." dedi.

Al-Zawawi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında daha büyük potansiyel gördüklerine işaret ederek bunun başarılması için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de Kuveytli çok seçkin kurumsal yatırımcının olduğunu ve çok sayıda markayı temsil ettiğini belirten Al-Zawawi, "Kuveyt özel sektöründen Türkiye pazarına açık bir ilgi var." diye konuştu.