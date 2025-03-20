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Kamu araçlarını siyasi malzeme haline getirdiler! İstanbul Valiliği harekete geçti

İstanbul Valiliği, bazı kurumlarda adli süreçlerin bahane edilerek belediye hizmetlerinin yerine getirilmediğini, kamu araçlarının siyasi propagandada kullanıldığını belirterek, halkın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ettiklerini, bu fiilleri işleyen ya da teşvik eden kişilerle ilgili idari ve adli süreçleri başlatacaklarını bildirdi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Kamu araçlarını siyasi malzeme haline getirdiler! İstanbul Valiliği harekete geçti
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Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin alınan kararın halkın huzur ve refahı için alındığı, kararın ilgili birimler tarafından kararlılıkla uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda, devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek, hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir. İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor, bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır. Öte yandan vatandaşlarımızın, izinsiz gösterilerde protestocu gruplar içerisinde yüzlerini maskeyle gizlemeye çalışan provokatörlere karşı duyarlı olmaları, kendilerini emniyet güçlerimizle karşı karşıya getirebilecek her türlü olaydan kaçınmaları, şehrimizin huzur ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."

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