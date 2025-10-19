31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından CHP'deki iç çekişmeler ve belediyelerdeki rüşvet ile nepotizm (akraba kayırmacılığı) skandalları ortaya çıktı.

CHP'li belediyelerde başkanlık koltuğuna oturan isimlerin ilk icraatlarından biri akrabalarını belediyelerde işe almak oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kim belediyeye eşini dostunu, akrabasını alırsa bizzat müdahale ederim" dese de birçok belediye başkanı kendi bildiğini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu, kuzeninin kocası Kadir Kılık'ı BELTUR'a, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun yeğeni Gizem Kaya'yı İSPER'e, bir başka yeğeni Fatih Kesdi'yi İSPARK'a aldı.

Beylikdüzü Belediyesi'nde Sultan İmamoğlu, Hatice Şahin ve Filiz Selcik görevlendirildi.

Esenyurt Belediyesi'nde Ahmet Özer, kayınbiraderi Metin Günsan'ı Genel Koordinatör ve Mali İşler Koordinatörü yaptı; oğlu Serhan Özer, kızı Serap Özer, kardeşi Azad Özer, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban ve dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz farklı birimlere atandı.

Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu, kuzeni Osman Demir'i Zabıta Müdürü olarak atadı.

Tuzla, Avcılar, Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir belediyelerinde de akrabalar önemli görevlere getirildi.

Çanakkale'de Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, dayısının kızını şirket yönetimine aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Nedim Aydın, Etimesgut Belediyesi'nde Nursemin Bellek ve İbrahim Sönmez istihdam edildi.

Bursa, Balıkesir, Adana, Yalova, Antalya, Afyonkarahisar, Mersin ve Bolu belediyelerinde de benzer atamalar görüldü.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediyesi'nde çocukları Öykü Tezcan, Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar ile yeğenleri Gökhan ve Bahar Tezcan'ı farklı birimlere yerleştirdi.

Eşi Süheyla Demir Tezcan ise Çankaya Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak görev yapıyor.