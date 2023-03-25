İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamu Denetçiliği Kurumu, işe alımda ''cinsiyet ayrımı'' yapılmaması gerektiğine karar verdi
Güncel

Kamu Denetçiliği Kurumu, işe alımda ''cinsiyet ayrımı'' yapılmaması gerektiğine karar verdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitenin işe alım ilanında yer alan 'erkek olma' şartı aranmasının ayrımcılık olduğuna dair yapılan başvuruda, işe alımda 'cinsiyet ayrımı' yapılmaması gerektiğine karar verdi.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Kamu Denetçiliği Kurumu, işe alımda ''cinsiyet ayrımı'' yapılmaması gerektiğine karar verdi
ABONE OL

KDK'nin kararına göre, bir üniversite, sözlü sınav ile 2 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. İlanda, özel şart olarak "erkek olma" koşulu yer aldı.

İlanda aranan şartın, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bir uygulama olduğunu savunan bir kişi, Anayasa'da güvence altına alınan "kanun önünde eşitlik" ilkesinin ihlal edildiğini, kamuda işe alımlarda cinsiyet ayrımından söz edilemeyeceğini ve yayımlanan ilanın güncellenmesi gerektiğini belirterek, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, yasal güvenceler kapsamında, hiçbir ayrım gözetilmeksizin kadınların erkeklerle eşit koşullar altında istihdam edilme haklarının bulunduğunu, bu kapsamda işe alım süreçlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açacak uygulamanın yapılmaması gerektiğini ifade ederek, başvurucunun talebini değerlendirilmesi için ilgili üniversiteye iletti.

Üniversite yönetimi, yapılan değerlendirme sonrası KDK'ye, işe alım ilanının Resmi Gazete'de yeni bir yazı yayımlanarak iptal edildiğini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.