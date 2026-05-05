İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2209
  • EURO
    52,9129
  • ALTIN
    6621.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamu düzeni ve adalet tesisi masada: Bakan Gürlek'ten Bakan Çiftçi'ye ziyaret
Güncel

Kamu düzeni ve adalet tesisi masada: Bakan Gürlek'ten Bakan Çiftçi'ye ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamu düzeninin korunması ve hukukun tesisi noktasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamalarda, iki bakanlık arasındaki köklü eş güdümün milletin huzur ve güvenliğinin en büyük teminatı olduğu vurgulanırken, devletin bekası için kararlılık mesajları verildi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 13:00 - Güncelleme:
Kamu düzeni ve adalet tesisi masada: Bakan Gürlek'ten Bakan Çiftçi'ye ziyaret
ABONE OL

Çiftçi ve Gürlek, İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından, NSosyal hesaplarından açıklamada bulundu.

Hukukun tesisi ve kamu düzeninin korunması noktasında iki bakanlığın güçlü bir eş güdüm ortaya koyduğunu vurgulayan Çiftçi, bunun köklü devlet geleneğinin ve millete karşı taşınan emanet bilincinin tezahürü olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklar arasındaki güçlü eş güdüm ve kararlılığın, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Gürlek, "Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.