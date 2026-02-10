İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
  • ''Kamu görevlisi'' yalanıyla dolandırıcılık: Şüpheliler tutuklandı
Güncel

''Kamu görevlisi'' yalanıyla dolandırıcılık: Şüpheliler tutuklandı

Kırşehir merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

10 Şubat 2026 Salı 15:12
''Kamu görevlisi'' yalanıyla dolandırıcılık: Şüpheliler tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin yaptığı analiz çalışmalarıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Kırşehir, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.A, K.B, S.Ö. ile F.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

