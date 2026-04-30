Kamu görevlisine hakaret etmişti! CHP'li başkana hapis cezası

Muğla'da protesto yürüyüşüne ilişkin davada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve diğer sanıklara 5 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Menteşe İlçe Başkanı Tuğçe Esen katıldı.

Mahkeme, Muğla Adliyesi önünde gerçekleştirilen yürüyüşe ilişkin davada kararını açıkladı. "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" suçlaması kapsamında 2911 sayılı yasanın 32. maddesi gereğince Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ile Adnan Barut, Çetin Avcı, Dinçer Yıldız, İlkay Şimşek, İzel Soluk, Onur Akgül, Tuğçe Esen ve Uzay Kocabaş hakkında hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında şartların oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

