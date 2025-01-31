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  • Kamu malına zarar verenlere tepki gösterdi: Bu vicdansızlığı kabul etmiyoruz
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Kamu malına zarar verenlere tepki gösterdi: Bu vicdansızlığı kabul etmiyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tramvayların tutamaklarını kesip, camını kıranlara tepki gösterdi. Büyükkılıç, 'Halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz, bu araçlar hepimizin.' dedi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Kamu malına zarar verenlere tepki gösterdi: Bu vicdansızlığı kabul etmiyoruz
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Büyükkılıç, sosyal medya hesabından, "Kamu malı hepimize emanet" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Tramvaya binen bazı kişilerin yolculuk esnasında ulaşım aracına zarar vermesine tepki gösteren Büyükkılıç, "Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz, bu araçlar hepimizin." paylaşımında bulundu.

Başkan Büyükkılıç'ın, zarar verilen anlara ilişkin paylaştığı görüntülerde, tramvayda yolculuk yapan bazı kişilerin tutamakları kesmesi, tutamaklara tutunarak sallanması, imdat çekici ile aracın farklı noktalarına zarar vermesi, bir kişinin tramvay içindeki cama kafa atıp kırması ve tramvay koltuk kılıflarının kesilmesi yer alıyor.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım AŞ yetkililerinin zarar verilen tutamakları ve koltukları yenileriyle değiştirdiği anlar da paylaşıldı.

  • Büyükşehir Başkanı
  • Tutamak Kesmek
  • Tepki Göstermek

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