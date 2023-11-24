Kamu-Özel Sektör İşbirliği projelerinden memnuniyet oranı yüzde 66

Kamu-Özel sektör İşbirliği projeleri kapsamında merkezin yaptığı algı araştırmasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Aydın, kamu-özel sektör işbirliğine ilişkin bilinmeyenleri doğru bir şekilde anlatma amacıyla bu araştırmayı yaptıklarını söyledi.

Araştırmada doğru soruların sorulabilmesi için özel çaba sarf ettiklerini bildiren Aydın, " 'Doğru soruları soralım, doğru cevaplar alalım' diye çok büyük emek verdik. Çok da geniş bir alana yaydık. Özellikle projelerin olduğu bölümde. Batı Ege'den tutun da Akdeniz'in bir kısmı Orta Anadolu'da hastanelerin olduğu bölgeler, Marmara Bölgesi'nde bu araştırmayı yaptık. 811 kişiye sorular soruldu." ifadelerini kullandı.

Aydın, 811 kişiye projelerden memnun olup olmadıklarını sorduklarını belirterek, şunları söyledi:

" 'Avrasya'dan, İstanbul Havalimanı'ndan, Kuzey Marmara'dan ve diğer KÖİ projelerinden memnun musunuz?' diye sorduk .Yüzde 66'sı projelerden memnun, bu bizim için önemli. Ayrıca projelerden niye memnun olduklarını sorduk. Memnun olanların yüzde 70'i bu projelerin hayatlarına dokunduğunu söylüyor. Yani kamu hizmet kalitesi arttı, 'çabuk ulaşıyorum, zamanla tasarruf ediyorum' gibi cevaplar verdi. KÖİ'nin en önemli çıktısı standartları yüksek kamu hizmeti. Bizim söylediğimizi teyit eden nitelikli bir sonuçla karşılaştık."

KÖİ projelerine ilişkin en büyük sorunun toplumda bilgi eksikliği olduğunu dile getiren Aydın, "Örneğin Avrasya Tüneli'nin operasyonel ömrü 110 yıl. Özel sektör ise 25 yıl işletecek. 85 yıl devlet buradan para kazanacak." dedi.

"İGA'NIN BAŞARISINI DÜNYADA GÖĞSÜMÜ GERE GERE ANLATIYORUM"



Aydın, araştırmada İstanbul Havalimanı'nın, neredeyse yüzde 50'sinin başkalarına kullanımı konusunda tavsiye edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tavsiye oranı Avrasya Tüneli'nde yüzde 44, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüzde 40'a yakın. Bunlar çok önemli veriler. İGA 2019'da açıldı, bunun 1,5 yılı salgında geçti. Yani havalimanları kullanılmadı. İGA'ya 10 milyar avro yatırım yapıldı. Koskoca bir havalimanı taşındı. Bu projenin başarısını dünyada göğsümü gere gere anlatıyorum. Yılda yaklaşık 100 milyon yolcuya hizmet verecek bir projeyi 4 yılda tamamlıyorsun, üstüne salgın başlıyor, tüm hava seferleri yüzde 20'ye kadar düşüyor. Ona rağmen sen 2,5 sene içerisinde 68-70 milyon yolcuya ulaşıyorsun, burada muazzam para kazanıyorsun. Böyle büyük bir altyapı projesini bu kadar hızlı başarıya geçiren bir örnek dünyada yok."