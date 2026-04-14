Kamu parasıyla taşımalı miting! Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) CHP'li Başkanı Mansur Yavaş hakkında yürütülen idari ve mali soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Yavaş'ın, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde ABB'ye ait araç, gereç ve personeli kendi adaylığının propagandası için kullandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Şubat 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na başvurarak Mansur Yavaş'ın Karabük ve Çankırı'da düzenlenen seçim mitinglerinde belediye imkânlarını kullandığı iddiasıyla ilgili soruşturma izni talep etti. Mülkiye müfettişlerinin değerlendirmenin ardından Bakan Mustafa Çiftçi imzasıyla soruşturma izni verildi.

BİLGİSİ DIŞINDA OLAMAZ

Soruşturma izni yazısında, "Kendisinin bizzat katılımıyla Çankırı ilinde düzenlenen seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç ve yayın cihazları ile belediye personelinin kullanılması eyleminin, idarenin olağan işleyişi içinde belediye başkanının bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği değerlendirilmiştir." denildi.

8 ÜST DÜZEY GÖREVLİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Yavaş'ın yanı sıra eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanvekili Hacı Ali Bozkur, eski Fen İşleri Dairesi Başkanvekili Aziz Murat Seyrek'in de aralarında bulunduğu 8 üst düzey belediye görevlisi hakkında da soruşturma izni verildi.

İYİ Partili Alper Taşdelen Mansur Yavaş'ın katıldığı Çankırı mitingini paylaşmıştı.

