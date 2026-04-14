İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7364
  • EURO
    52,747
  • ALTIN
    6886.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamu parasıyla taşımalı miting! Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi
Kamu parasıyla taşımalı miting! Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi

ABB'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş hakkında yürütülen idari ve mali incelemelere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi. Belediye kaynaklarının, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kişisel adaylık kampanyası için kullanıldığı iddiası üzerine yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

14 Nisan 2026 Salı 08:10
ABONE OL

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) CHP'li Başkanı Mansur Yavaş hakkında yürütülen idari ve mali soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Yavaş'ın, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde ABB'ye ait araç, gereç ve personeli kendi adaylığının propagandası için kullandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Şubat 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na başvurarak Mansur Yavaş'ın Karabük ve Çankırı'da düzenlenen seçim mitinglerinde belediye imkânlarını kullandığı iddiasıyla ilgili soruşturma izni talep etti. Mülkiye müfettişlerinin değerlendirmenin ardından Bakan Mustafa Çiftçi imzasıyla soruşturma izni verildi.

BİLGİSİ DIŞINDA OLAMAZ

Soruşturma izni yazısında, "Kendisinin bizzat katılımıyla Çankırı ilinde düzenlenen seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç ve yayın cihazları ile belediye personelinin kullanılması eyleminin, idarenin olağan işleyişi içinde belediye başkanının bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği değerlendirilmiştir." denildi.

8 ÜST DÜZEY GÖREVLİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Yavaş'ın yanı sıra eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanvekili Hacı Ali Bozkur, eski Fen İşleri Dairesi Başkanvekili Aziz Murat Seyrek'in de aralarında bulunduğu 8 üst düzey belediye görevlisi hakkında da soruşturma izni verildi.

İYİ Partili Alper Taşdelen Mansur Yavaş'ın katıldığı Çankırı mitingini paylaşmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.