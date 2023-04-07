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Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatlarına sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

AA7 Nisan 2023 Cuma 07:24 - Güncelleme:
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/B statüsünde 335 sözleşmeli personel alımına ilişkin sözlü sınav yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 türünden en az 60 ve üzerinde puan alması gerekiyor.

Başvurular 11-15 Nisan tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" adresinde üzerinden e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sözlü sınav ise 25-30 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan nitelikler ile göreve başlayacak personelin alacağı maaşlara ilişkin bilgiler İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alacak.

- ADLİ TIP KURUMU 47 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 47 pozisyon için sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdam edecek.

Adayların 2022 yılı KPSS'den her pozisyon için aranan belirtilen puan türünden en az 70 alması gerekiyor. Başvurular 17-23 Nisan tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden ulaşılabilecek.

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